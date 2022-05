Leichtathletik: Hug mit Weltrekord über 1500 m

Lokalmatador Marcel Hug hat beim international besetzten ParAthletics-Meeting in Nottwil einen Weltrekord über 1500 m aufgestellt. Der Thurgauer fuhr 2:47,82 Minuten und unterbot die alte Bestmarke um fast 2 Sekunden. «Die Bedingungen heute waren gut, und die Stimmung in Nottwil hat mich getragen. So konnte ich auch den Heim-Vorteil nutzen.» Es ist der 3. Weltrekord von Hug in diesem Jahr. Zweimal hatte er denjenigen über 5000 Meter verbessert, nun denjenigen über 1500 Meter. Als nächstes will der 36-Jährige den Weltrekord über 800 m angreifen.

Leichtathletik: 4. Weltrekord für Debrunner

Auch Catherine Debrunner ist derzeit nicht zu stoppen. Nachdem die 27-Jährige in Nottwil am Donnerstag (200 m und 800 m) und am Freitag (400 m) in der Kategorie T53 neue Allzeit-Bestmarken aufgestellt hatte, setzte sie ihren Lauf am Samstag über 100 m fort. In einer Zeit von 15,70 Sekunden senkte sie die alte Bestmarke (16,72 s) um mehr als eine Sekunde.

Rad: EM-Gold für Flurina Rigling

Flurina Rigling hat einen Tag nach ihrer EM-Silbermedaille im Zeitfahren nachgedoppelt. An der Para-Cycling-Europameisterschaft in Gaspoltshofen (AUT) liess sie in der C2-Kategorie alle 3 Konkurrentinnen hinter sich und gewann das Strassenrennen. «Die Goldmedaille bedeutet mir extrem viel», sagte Rigling nach der Ankunft im Ziel. Es sei ein hartes und taktisches Rennen gewesen. Selbst eine abgesprungene Kette konnte die Siegesfahrt der Zürcherin nicht stoppen.