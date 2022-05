Leichtathletik: Debrunner setzt weitere Bestmarke

Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner hat am zweiten Tag des international besetzten ParAthletics-Meetings in Nottwil einen weiteren Weltrekord in der Kategorie T53 aufgestellt. Nach 400 Metern stoppte die Uhr bei einer Zeit von 52,21 Sekunden. Bereits am Vortag hatte Debrunner über 200 und 800 Meter neue Allzeit-Bestmarken aufgestellt.

Para-Cycling: Gold und Silber an der EM

Celine van Till ist an der EM im österreichischen Lochen am See Europameisterin im Zeitfahren geworden. Die Genferin setzte sich vor zwei deutschen Konkurrentinnen durch. «Ich bin bereits seit 15 Jahren im Leistungssport und heute habe ich meinen ersten internationalen Titel geholt», freute sich die 30-Jährige, die früher Dressurreiten und Leichtathletik ausübte. Mit Flurina Rigling holte eine weitere Schweizerin eine Medaille. Die Zürcherin musste sich im Zeitfahren in ihrer Kategorie nur Maike Hausberger (GER) geschlagen geben.