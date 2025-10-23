Die Kenianerin ist wegen eines positiven Dopingtests für drei Jahre gesperrt. Die Bestmarke aber bleibt bestehen.

Legende: Muss lange pausieren Ruth Chepngetich. imago images/ Anadolu Agency

Marathon-Weltrekordlerin Ruth Chepngetich aus Kenia ist wegen eines Dopingvergehens für drei Jahre gesperrt worden. Die 31-Jährige habe Verstösse gegen die Anti-Doping-Regeln eingeräumt, teilte die unabhängige Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbands (AIU) mit.

Den Angaben zufolge hat Chepngetich die Strafe bereits akzeptiert, nachdem sie am 14. März positiv auf das harntreibende Mittel Hydrochlorothiazid getestet wurde. Der erlaubte Grenzwert wurde dabei deutlich überschritten. Das Mittel kann zur Verschleierung anderer verbotener Substanzen im Urin dienen. Chepngetich war im Juli bereits vorläufig suspendiert worden.

Die Marathon-Weltmeisterin von 2019 in Doha stritt zunächst ab, absichtlich gegen die Anti-Doping-Regeln verstossen zu haben. Da Chepngetich den Verstoss inzwischen zugegeben und die Strafe akzeptiert hat, wurde diese von vier auf drei Jahre reduziert. Alle Erfolge und Rekorde, die die Afrikanerin vor dem 14. März erzielte, bleiben vorerst bestehen – und somit auch der Marathon-Weltrekord.