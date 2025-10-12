Legende: Chicago liegt ihm Marcel Hug. IMAGO / AAP

Marcel Hug gewann den Para-Marathon in Chicago zum vierten Mal in Folge und triumphierte am prestigeträchtigen Rennen damit insgesamt zum sechsten Mal. Der Thurgauer, der an der Para-Leichtathletik-WM Anfang Oktober Gold über 5000 Meter gewann, sicherte sich den 1. Platz im Bundesstaat Illinois mit einer Zeit von 1:23:20 Stunden.

Um seinen Sieg bangen musste der 39-jährige Hug dabei nicht, David Weir aus Grossbritannien wurde mit gut vier Minuten Rückstand Zweiter.

Schär verpasst Sieg

Bei den Frauen gelang Manuela Schär der Sprung auf das Podest. Mit 1:39:03 Stunden sicherte sie sich wie schon im Vorjahr den 2. Platz. Der Sieg ging mit knapp 50 Sekunden Vorsprung an die Lokalmatadorin Susannah Scaroni. Catherine Debrunner landete neben den Podestplätzen. Mit 7:27 Minuten Rückstand wurde die Vorjahressiegerin Sechste.