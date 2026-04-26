Marcel Hug und Catherine Debrunner drücken dem Rollstuhl-Marathon in London einmal mehr den Stempel auf.

Legende: Lässt die Konkurrenz erneut hinter sich Marcel Hug. Getty Images / Alex Davidson

Zum dritten Mal in Folge kommen die Siegerin und der Sieger des London Marathons in der Rollstuhl-Kategorie aus der Schweiz. Wie schon 2024 und 2025 triumphierte Marcel Hug bei den Männern und Catherine Debrunner bei den Frauen.

Für den Thurgauer ist es der bereits 6. Sieg in Serie in der britischen Hauptstadt und der 8. insgesamt. Der 40-Jährige setzte sich nur sechs Tage nach seinem Triumph in Boston in Englands Hauptstadt in 1:24:13 Stunden vor Luo Xingchuan aus China durch. Hug hatte sich bereits vor der Halbmarathonmarke vor seinen Konkurrenten abgesetzt und siegte mit 4:32 Minuten Vorsprung.

Debrunner im Sprint

Deutlich knapper ging es im Wettkampf der Frauen zu und her. Debrunner lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Tatyana McFadden und fuhr gemeinsam mit der US-Amerikanerin dem Ziel entgegen. Debrunner setzte sich im Sprint durch und siegte mit 4 Sekunden Vorsprung. Für Debrunner ist es der insgesamt 4. Sieg in London. Mit Manuela Schär komplettierte eine weitere Schweizerin das Podest (+2:51).