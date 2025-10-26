Julien Wanders ist nicht mehr der schnellste europäische Läufer in der Geschichte des Halbmarathons.

Legende: Bejubelt seinen Rekord in Valencia Andreas Almgren. EPA/Biel Alino

Der Schwede Andreas Almgren hat am Sonntag den Kontinentalrekord gebrochen, der seit 2019 vom Genfer gehalten wurde. Almgren absolvierte den Halbmarathon in Valencia in 58:41 Minuten.

Der 30-Jährige war der erste Europäer unter 59 Minuten über die Distanz von 21,0975 km und verbesserte die Marke, die Wanders im Februar 2019 in Ras El-Khaimah in den Arabischen Emiraten aufgestellt hatte, um 32 Sekunden.

Wanders läuft seiner Form hinterher

Almgren hatte im September an der WM in Tokio die Bronzemedaille über 10'000 m gewonnen. In Valencia wurde er nun Vierter. Das Rennen gewann in 58:02 Minuten der Äthiopier Yomif Kejelcha, der seinerseits in Tokio vor Almgren Silber holte.

Wanders hingegen ist seit einiger Zeit ausser Form und hat die Qualifikation für den Grossanlass nicht mehr geschafft.