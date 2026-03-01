Ditaji Kambundji und Jason Joseph gewinnen an der Hallen-SM in St. Gallen die Läufe über 60 m Hürden in Zeiten, die auch international aufhorchen lassen.

Ditaji Kambundji setzte sich in 7,80 Sekunden durch und kam nahe an ihre Saisonbestleistung heran. Als Nummer 2 der Jahres-Weltbestenliste und Hallen-Europarekordhalterin (7,67) wird sie zuversichtlich zu den Hallen-Weltmeisterschaften im polnischen Torun vom 20. bis 22. März reisen. Dort zählt sie zu den Medaillenanwärterinnen.

Im Windschatten von Kambundji nutzte Annik Kälin die schnelle Pace und unterbot in 7,93 Sekunden die WM-Limite ebenfalls. Die Siebenkämpferin dürfte an den Titelkämpfen wohl auf den Weitsprung setzen.

Ehammer mit Bestzeit

Joseph lief ein entschlossenes Rennen und gewann in 7,50 Sekunden. Der Schweizer Rekordhalter distanzierte Simon Ehammer um fünf Hundertstel. Ehammer stellte mit 7,55 Sekunden seine persönliche Bestzeit ein und sicherte sich nach Gold im Weitsprung und Silber im Stabhochsprung seine dritte Medaille des Wochenendes.

Ehammer plant an der Hallen-WM jedoch ausschliesslich den Mehrkampf, wie Swiss Athletics mitteilte. Und Joseph verzichtet gemäss dem Platz-Interview auf einen Start in Polen und richtet den Fokus auf die Vorbereitung der Freiluftsaison.

Moser gibt Comeback

Über 800 m der Frauen übernahm Audrey Werro früh die Initiative. Die Freiburgerin diktierte das Tempo und gewann in 1:57,98 Minuten souverän. Die Aargauerin Valentina Rosamilia sicherte sich mit einem starken Endspurt Platz 2 und damit den zweiten Schweizer WM-Startplatz. In 1:59,81 Minuten stellte sie eine persönliche Indoor-Bestzeit auf und verwies Lore Hoffmann auf den 3. Rang.

Die Zürcherin Angelica Moser griff nach überstandener Fussverletzung und Oberschenkel-Zerrung in die Hallensaison ein. Die Stabhochsprung-Europameisterin übersprang 4,66 m und nährte die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme.