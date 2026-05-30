Beim Mehrkampf-Meeting in Götzis stellt Simon Ehammer mit 8,51 m einen neuen Schweizer Rekord im Weitsprung auf.

Nach dem 1. Tag liegt der Appenzeller auch auf Kurs, seine Bestmarke im Zehnkampf zu verbessern.

Annik Kälin liegt im Siebenkampf ebenfalls auf Rekordkurs.

Simon Ehammer hat beim prestigeträchtigen Mehrkampf-Meeting in Götzis mit einem Mega-Sprung geglänzt. Der Appenzeller sprang bei seinem zweiten Versuch auf 8,51 Meter. Dies ist Schweizer Rekord und zugleich Weitsprung-Weltrekord im Rahmen eines Mehrkampfs. Er ist der 30. Athlet und der erst 6. Europäer, der die Marke von 8,50 Meter überspringen kann.

Die bisherige Bestmarke hatte ebenfalls Ehammer gehört. 2022 war er an gleicher Stelle auf 8,45 Meter gesprungen. Seither hatte der Hallen-Weltrekordhalter seine Bestweite nicht mehr steigern können.

Auf Rekordkurs

«Der Sprung bedeutet mir sehr viel», sagte Ehammer kurz nach seinem Rekord. «Es hat sich fast etwas angebahnt. Unglaublich schön, dass es tatsächlich an diesem Ort hier, der mir so viel bedeutet, geklappt hat.»

Schon der Auftakt im 100-m-Lauf war dem 26-Jährigen geglückt. Seine Zeit von 10,41 Sekunden war die zweitschnellste aller Athleten.

Und auch nach seinem Coup im Weitsprung liess Ehammer nicht locker. Im Kugelstossen, nicht wirklich seiner Paradedisziplin, kam er mit 15,15 m bis auf 16 cm an seine persönliche Bestleistung heran. Im Hochsprung (2.06 m) und über 400 m (47,33 s) hielt Ehammer sein hohes Niveau aufrecht. Nach dem ersten Tag totalisiert der Appenzeller Hallen-Weltmeister 4762 Punkte und damit 142 Zähler mehr als bei seinem Schweizer Rekord vor einem Jahr an gleicher Stätte. Nach dem ersten Tag hat bislang noch kein Zehnkämpfer so viele Punkte gesammelt wie Ehammer heuer in Götzis.

Auch Kälin gut unterwegs

Im Schatten von Ehammer zeigte auch Annik Kälin im Siebenkampf einen gelungenen ersten Tag. Vor allem über 100 m Hürden (12,91 Sekunden / 2. Rang) und über 200 m (23,33 Sekunden / 3.) vermochte die Bündnerin vollends zu überzeugen. Nach vier von sieben Disziplinen kommt Kälin auf 3859 Punkte. Damit hat sie 25 Zähler mehr auf dem Konto als bei ihrem Schweizer Rekord, den sie 2024 an den Olympischen Spielen in Paris aufgestellt hatte.

Am Sonntag lanciert Kälin den zweiten Wettkampftag mit dem Weitsprung, der absoluten Paradedisziplin der 26-Jährigen.

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