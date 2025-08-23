Simon Ehammer nutzt die Schweizer Meisterschaften in Frauenfeld, um sich mit Blick auf den WM-Zehnkampf in Tokio in einzelnen Disziplinen ein gutes Gefühl zu holen. Besonders gut gelang ihm dies am Samstag im Stabhochsprung. Die persönliche Bestleistung von 5,35 m trug ihm hinter Felix Eichenberger (5,55 m) und Justin Fournier (5,45 m) die Bronzemedaille ein.

Anschliessend liess sich der 25-Jährige nach dem Weitsprung erwartungsgemäss noch die Goldmedaille umhängen. Der Appenzeller übertraf im vierten Versuch die 8-m-Marke (8,05) und verzichtete danach auf die weiteren Sprünge. Auch am Sonntag will Ehammer noch in zwei Wettkämpfen antreten.

Legende: Normalerweise nicht seine Lieblingsdisziplin Simon Ehammer beim Stabhochsprung. Keystone/Til Bürgy

100 m: Gold für Kora und Mumenthaler

Ein deutlicher Sieg über 100 m gelang Salomé Kora. Die St. Gallerin gewann bei leichtem Gegenwind in starken 11,10 Sekunden und liess der Saisonschnellsten Géraldine Frey keine Chance. Kora schaffte den zweitbesten Wert ihrer Karriere. Einzig vor einem Jahr in La Chaux-de-Fonds war die 31-Jährige noch schneller gewesen. Ajla del Ponte, ihres Zeichens Olympia-5. in Tokio 2021, ging als 4. leer aus. Auf Emma van Camp, die Bronze holte, fehlten der Tessinerin 3 Hundertstel.

Bei den Männern liess der Favorit Timothé Mumenthaler nichts anbrennen. Der 200-m-Europameister siegte in 10,26 Sekunden vor Bradley Lestrade und Silvan Wicki.

Kälin schont sich

Annik Kälin, die in Tokio einen Doppelstart mit Weitsprung und Mehrkampf plant, trat am Samstag nicht zum Hochsprung an. Die Bündnerin hatte sich vergangenen Samstag beim Citius-Meeting in Bern beim Weitsprung eine leichte Stauchung im Fuss zugezogen. Möglicherweise wird sie am Sonntag den Titel über 100 m Hürden verteidigen. Im Weitsprung wird die Hallen-WM- und -EM-Zweite erst kommenden Donnerstag anlässlich des Diamond-League-Finals bei Weltklasse Zürich wieder antreten.