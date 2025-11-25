Schöne Nachrichten von Mujinga Kambundji: Die Bernerin hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht.

«Willkommen Baby Léon», schrieb Mujinga Kambundji auf Instagram unter ein Foto des Neugeborenen. «Allen geht es gut. Wir sind unglaublich dankbar und geniessen diese ersten kostbaren Momente zusammen.»

Die 33-jährige Leichtathletin hatte die Saison Ende Mai aufgrund ihrer Schwangerschaft vorzeitig abgebrochen, ohne das Training vollständig auszusetzen. «Ich freue mich extrem auf das neue Kapitel in meiner Karriere», liess sie sich zitieren.

Olympia 2028 als grosses Ziel

Nach der Babypause will die Sprinterin 2026 auf die Bahn zurückkehren. Im August stehen in Birmingham Europameisterschaften auf dem Programm, wo sie über 200 m als Titelverteidigerin antreten würde.

Kambundji und ihr Trainer und Partner Florian Clivaz streben 2028 in Los Angeles eine fünfte Teilnahme an Olympischen Spielen an. Eine Olympiamedaille fehlt noch im eindrücklichen Palmarès der zweifachen Schweizer Sportlerin des Jahres. 2021 in Tokio und 2024 in Paris belegte sie über 100 m jeweils den 6. Platz.