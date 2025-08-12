Armand Duplantis stellt beim Leichtathletik-Meeting in Budapest einen neuen Weltrekord im Stabhochsprung auf.

Die neue Bestmarke des Schweden liegt bei 6,29 m.

Für Duplantis ist es bereits der 13. Freiluft-Weltrekord in seiner Karriere.

Zentimeter für Zentimeter schreibt Armand Duplantis weiter an seiner Legende. Beim Meeting in Budapest stellte der Schwede bereits den 13. Weltrekord seiner Karriere auf. Mit seinem zweiten Versuch über 6,29 m verbesserte er in der ungarischen Hauptstadt seine alte Marke – wie gewohnt – um 1 Zentimeter.

Legende: Jubelt über den nächsten Weltrekord Armand Duplantis. KEYSTONE/DPA/Sven Hoppe

Die Konkurrenz hatte keine Chance. Emmanouil Karalis (GRE, 6,02 m) und Kurtis Marschall (AUS, 5,83 m) hatten das Nachsehen.

In einer eigenen Liga

Für den 25-Jährigen ist es bereits der 3. Weltrekord in diesem Kalenderjahr, nachdem er in Clermont-Ferrand und vor einem Monat in Stockholm zunächst 6,27 m und dann 6,28 m überflogen hatte. Der Sieg in Budapest ist für Duplantis der 33. (!) in Serie. Zuletzt hatte er am 21. Juli 2021 in Monaco nach einem Wettkampf nicht ganz oben gestanden.

Bei der WM in Tokio im September strebt «Mondo» seinen 3. Weltmeister-Titel in Serie an. Zudem gewann er bereits zweimal Olympia-Gold.