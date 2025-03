Die Stabhochspringerin hat sich zwei Tage vor dem Wettkampf an der Hallen-WM in Nanjing das vordere und mittlere Aussenband im linken Fuss gerissen.

Legende: Hat trotz Bänderrissen in Nanjing überzeugt Angelica Moser. Freshfocus/ZUMA Press

Die Leistung von Angelica Moser an der Hallen-WM im chinesischen Nanjing vom vergangenen Wochenende wird in der Nachbetrachtung noch wertvoller. Wie eine MRI-Untersuchung zurück in der Schweiz zeigte, hat sich die Stabhochspringerin das vordere und mittlere Aussenband im linken Fuss gerissen. Trotz dieser Verletzung trat die 27-jährige Zürcherin zum Wettkampf an und holte mit übersprungenen 4,70 m Bronze.

Passend zum Thema Nach Zitterpartie zum Auftakt Stabhochspringerin Moser holt Bronze an der Hallen-WM

Patrik Noack, Chief Medical Officer von Swiss Athletics und behandelnder Arzt, sagt: «Es ist eine deutliche Partialruptur von zwei der drei Aussenbänder. Das kann konservativ behandelt werden und benötigt keine Operation.»

WM in Tokio nicht in Gefahr

Die Europameisterin des vergangenen Sommers wird den Fuss in den kommenden Wochen nicht belasten dürfen, die Heilung wird mit intensiver Physiotherapie angestrebt. Geplant ist, dass Moser nach einwöchiger Pause das Training Anfang April wieder aufnimmt. Dabei soll der Fokus auf Krafttraining und Rumpfstabilisierung liegen.

Der geplante Freiluft-Saisoneinstieg im Mai wird sich möglicherweise leicht verzögern und hängt vom Heilungsverlauf ab. Die Teilnahme an der WM in Tokio (ab 13. September) sollte bei normalem Verlauf nicht in Gefahr sein.