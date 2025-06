Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Dominc Lobalu in Oslo bei seinem ersten 5000-m-Lauf als Schweizer den 40 Jahre alten Landesrekord von Markus Ryffel geknackt. Seine damalige Zeit von 12:50,90 Minuten griff der 26-Jährige am Donnerstag beim Diamond-League-Meeting an selber Stätte wieder an – und reüssierte dank 3 Hundertsteln.

Neu steht die Schweizer Bestmarke bei 12:50,87 Minuten. Diese Zeit reichte Lobalu allerdings nur zu Platz 10. In einem schnellen Rennen, das von den Organisatoren als Weltrekordversuch angekündigt worden war, siegte überraschend der Amerikaner Nico Young in 12:45,27 Minuten. Damit wurde der globale Bestwert, den Joshua Cheptegei aus Uganda vor knapp fünf Jahren auf 12:35,36 gesenkt hatte, deutlich verpasst.

Erfolg trotz muskulären Problemen

«Ich bin sehr zufrieden mit dem Rennen», betonte der 26-jährige Lobalu gegenüber SRF. Auch der gebürtige Südsudanese hatte im Vorfeld seinen Rekordversuch angekündigt. Über seinen Formstand gab es allerdings Fragezeichen, schlug er sich doch zuletzt mit muskulären Problemen herum.

Nach seinem ersten Rekordlauf hatte Lobalu 2024 auch noch EM-Gold über 10'000 m und EM-Bronze über die halbe Distanz gewonnen.