Nach der Athletissima in Lausanne macht die Coronakrise auch dem Meeting in Luzern den Garaus.

Meeting in Luzern gestrichen

Legende: War jeweils Stammgast in Luzern Mujinga Kambundji. Keystone

Das drittgrösste Schweizer Leichtathletik-Meeting findet dieses Jahr nicht statt. Wie die Organisatoren von «Spitzen Leichtathletik Luzern» mitteilen, muss die für den 1. Juli 2020 geplante Austragung aufgrund der Coronakrise abgeblasen werden.

Finanziell verkraftbar

In Grenzen halten sich die finanziellen Auswirkungen. «Wir schätzen uns glücklich, dass wir dank ehrenamtlicher Arbeit gesunde Finanzen haben und dank der Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren trotz der Absage des diesjährigen Meetings kein grosses Loch entstehen wird», heisst es von Seiten der Organisatoren.

Das Meeting, an dem in den letzten Jahren auch Mujinga Kambundji regelmässig teilnahm, wird jeweils in über 90 Länder übertragen.