Die Entscheidungen in der Diamond League fallen am Mittwoch und Donnerstag in Zürich.

Legende: Spektakel unter Flutlicht Weltklasse Zürich dürfte auch am Mittwoch und Donnerstag Weltklasse bieten. IMAGO Images/Sergio Brunetti

Ende August schlägt das Herz der Leichtathletik jeweils in Zürich. Weil heuer die Entscheidungen im Rahmen der Diamond League fallen, misst sich fast ausnahmslos die Crème de la Crème in der Limmatstadt.

Wie seit einigen Jahren üblich, wird dem eigentlichen Meeting im Stadion am Donnerstag ein «Appetizer» vor spektakulärer Kulisse vorgelagert. So dürfen sich 2025 die Stabhochspringerinnen und -springer, die Kugelstosserinnen und -stösser sowie die Weitspringer auf dem Zürcher Sechseläutenplatz präsentieren. Aus Schweizer Sicht sind dann alle Augen auf Angelica Moser und Simon Ehammer gerichtet.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Diamond-League-Meeting Weltklasse Zürich können Sie wie folgt bei SRF live verfolgen: Mittwoch ab 14:30 Uhr im Livestream in der Sport App: Stabhochsprung der Frauen.

Mittwoch ab 17:30 Uhr Teil I des Finals auf SRF zwei und in der Sport App.

Donnerstag ab 18:30 Uhr Teil II des Finals auf SRF zwei und in der Sport App.

Am Donnerstag findet das restliche Geschehen wie üblich im Letzigrund statt. Von 18:30 Uhr bis 21:45 Uhr wird im bereits ausverkauften Stadion Leichtathletik der Extraklasse geboten und um die prestigeträchtigen Diamanten gekämpft. Dann heissen die grössten Schweizer Zugpferde Audrey Werro (800 m) und Ditaji Kambundji (100 m Hürden). Einzig der Wettergott scheint kein Leichtathletik-Fan zu sein: Am Donnerstag sind teils heftige Regenfälle angekündigt.