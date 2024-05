An der Staffel-WM in Nassau, der Hauptstadt der Bahamas, finden die Finals ohne Swiss-Athletics-Beteiligung statt. Die Hoffnung auf Olympia-Tickets bleibt aber bestehen.

Legende: Noch kann Paris nicht ins Visier genommen werden Die Schweizer Staffel muss auf den Bahamas zulegen. Archivbild KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

In den Vorläufen der World Relays zeigte die 4x400-m-Mixedstaffel die beste Leistung. Ricky Petrucciani, Giulia Senn, Lionel Spitz und Annina Fahr kamen in 3:14,47 bis auf 25 Hundertstel an den Schweizer Rekord heran. Insgesamt war es die neuntbeste Zeit, was für die «Repechage Round» hoffen lässt.

Auch die 4x100-m-Staffel der Männer in der Besetzung Pascal Mancini, William Reais, Felix Svensson und Timothée Mumenthaler lief mit 38,55 Sekunden eine starke Zeit. Mit Rang 12 in der Gesamtwertung liegt das Team ebenfalls auf Olympia-Kurs.

Frauen sind im Zugzwang

Steigern müssen sich die Frauenstaffeln über 4x100 m (Géraldine Frey, Salomé Kora, Léonie Pointet und Sarah Atcho-Jaquier) sowie 4x400 m (Catia Gubelmann, Lena Wernli, Michelle Liem und Yasmin Giger). In den Vorläufen belegten sie die Ränge 17 und 18

01:25 Video Frey: «Hatten etwas Pech mit der Serieneinteilung» Aus Sport-Clip vom 05.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.

In Nassau werden 14 der 16 Olympia-Startplätze vergeben. Wer den Final erreicht hat, ist in Paris sicher dabei. Alle anderen Teams erhalten in der Nacht auf Montag eine zweite Chance.