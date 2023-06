In Polen startet am Mittwoch die 3. Ausgabe der European Games. Die wichtigsten Fakten zum Multisport-Anlass finden Sie hier.

Wann und wo finden die European Games statt?

Die 3. Austragung der Europa-Spiele findet vom 21. Juni bis am 2. Juli in Krakau und zwölf weiteren polnischen Städten statt. In 29 Sportarten und -disziplinen werden insgesamt 253 Medaillensätze vergeben. Rund 7000 Teilnehmer aus 48 Ländern nehmen am Multisport-Anlass teil.

Wie viele Schweizer sind am Start?

Swiss Olympic ist in Polen mit mehr als 120 Athletinnen und Athleten vertreten. Zur Schweizer Delegation gehören durchaus prominente Namen. Im Schiessen steht mit Nina Christen ebenso eine Olympiasiegerin im Aufgebot wie mit Jolanda Neff bei den Mountainbikerinnen. Neben der St. Gallerin sind im Cross Country auch die Olympia-Zweite Sina Frei und -Dritte Linda Indergand dabei.

Im Wettkampf der Männer startet der zweifache Europameister Lars Forster, der am Sonntag seine starke Form mit dem Weltcup-Sieg in Leogang unter Beweis gestellt hat.

Legende: Stehen in Polen fast geschlossen an der Startlinie Die Schweizer Mountainbikerinnen. Keystone / MAXIME SCHMID

Um was geht es?

In zwölf Sportarten werden Europameistertitel vergeben, wobei Swiss Olympic Teilnehmende im Badminton, Fechten, Kanu (Slalom, Sprint), Modernen Fünfkampf, Radsport (BMX Freestyle und Mountainbike), Synchronschwimmen, Taekwondo, Tischtennis, Triathlon und Wasserspringen stellt.

In 19 Sportarten geht es zudem um direkte Quotenplätze oder um wichtige Ranglistenpunkte für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Die Geschichte der European Games

Eingeführt wurde der Grossanlass vom Europäischen Olympischen Komitee (EOK), um eine Lücke im Vergleich zu den anderen Kontinenten zu schliessen. Diese kennen mit den Panamerikanischen und Asien-Spielen (seit 1951), Pazifik-, Afrika- und seit 1978 den Südamerika-Spielen schon länger vergleichbare Wettkämpfe. Sie finden alle wie die Olympischen Spiele im Vierjahres-Rhythmus statt. Die letzte Ausgabe fand 2019 in Minsk statt.