Aus Schweizer Sicht läuft es an den globalen Judo-Titelkämpfen weiter harzig. So gab es auch für Aurelien Bonferroni im Limit bis zu 81 kg nichts zu holen.

4. Tag an Judo-WM in Budapest

Legende: Muss als Startverlierer von der Matte Aurelien Bonferroni. imago images/Archiv

Der Sonntag war an der Judo-WM für die sechsköpfige helvetische Vertretung definitiv ein Dämpfer. Hoffnungsträger Nils Stump, vor zwei Jahren Weltmeister geworden, blieb im Achtelfinal auf der Strecke.

Tags darauf schaffte es Teamkollege Aurelien Bonferroni nicht, in die Bresche zu springen. In der Gewichtsklasse bis 81 kg verlor der Genfer bereits seinen Auftakt-Wettkampf. Mit dem Georgier Zaur Dvalashvili kämpfte er lange auf Augenhöhe, ehe die Weltnummer 13 in der Schlussphase des vierminütigen Duells zu einer entscheidenden Wazari-Wertung kam. Der 23-jährige Schweizer war zu diesem Zeitpunkt schon mit zwei Strafpunkten belegt und ging darum volles Risiko ein. Bonferroni wird im World Ranking an 34. Stelle geführt.

An der WM in der ungarischen Metropole stehen noch drei Schweizer Einsätze aus. Am Dienstag ist die Reihe an April Fohouo und Gioia Vetterli (je bis 70 kg). Zum Abschluss greift Daniel Eich (bis 100 kg) mit durchaus berechtigten Chancen ins Turnier ein.