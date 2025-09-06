Armon Orlik krönte sich am ESAF in Mollis GL zum ersten Bündner Schwingerkönig der Geschichte. Mit Rainer Maria Salzgeber spricht er über den Erfolg, sein Umfeld und seinen Weg dorthin. Weitere Themen sind die Highland Games in Emmen, Noah Dettwiler am Scheideweg und Gino Caviezel vor dem Comeback.

Legende: Triumphierte am ESAF in Mollis Armon Orlik. KEYSTONE/Michael Buholzer

Armon Orlik schreibt mit seinem Sieg am ESAF in Mollis GL eine ganz besondere Geschichte. Noch nie zuvor wurde ein Schwinger, der nicht im Schlussgang stand, Schwingerkönig und noch nie zuvor kam der Schwingerkönig aus Graubünden. Nach seiner Niederlage im Schlussgang des Eidgenössischen 2016 in Estavayer FR und einer prägenden Verletzung im Jahr danach hatten den 31-jährigen Bauingenieur nur noch wenige auf dem Radar. Welchen Weg Orlik zum grössten Erfolg seiner Karriere hinlegen musste und wer dazu beigetragen hat, zeigt das «Sportpanorama».

Neben Aktualität sind dies die Themen der Sendung: