Armon Orlik schreibt mit seinem Sieg am ESAF in Mollis GL eine ganz besondere Geschichte. Noch nie zuvor wurde ein Schwinger, der nicht im Schlussgang stand, Schwingerkönig und noch nie zuvor kam der Schwingerkönig aus Graubünden. Nach seiner Niederlage im Schlussgang des Eidgenössischen 2016 in Estavayer FR und einer prägenden Verletzung im Jahr danach hatten den 31-jährigen Bauingenieur nur noch wenige auf dem Radar. Welchen Weg Orlik zum grössten Erfolg seiner Karriere hinlegen musste und wer dazu beigetragen hat, zeigt das «Sportpanorama».
Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag um 18:00 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Stream.
Neben Aktualität sind dies die Themen der Sendung:
- Highland Games: Heavy-Event mit Weltmeister Christian Schnider
Baumstammwerfen, Steinstossen, Hammerwerfen und Gewichthochwurf – das sind die Highland Games. Leichtgewicht-Welt- und Europameister in der traditionellen schottischen Sportart ist allerdings ein Schweizer: Christian Schnider. Der Entlebucher vom Middlelander Clan Houly bestreitet am Samstag, 6. September 2025, seinen Heim-Wettkampf in Emmen LU.
- Motorradsport: Noah Dettwiler am Scheideweg
Motorradrennfahrer Noah Dettwiler steht in seiner zweiten Saison in der Moto3-Klasse noch ohne WM-Punkt da. Der 20-Jährige ist nach 14 Rennen dringend auf gute Resultate angewiesen, um den Verbleib in der MotoGP-Welt zu wahren. Fahrtechnisch ist Dettwiler gut dabei. Auf der mentalen Ebene besteht für den einzigen Schweizer am WM-Start allerdings noch Handlungsbedarf.
- Ski alpin: Gino Caviezel zurück am Unfallort
Gino Caviezel arbeitet seit seinem schweren Sturz im Dezember in Bormio an seinem Comeback. Im Super-G auf der Pista Stelvio zog er sich einen Kreuzbandriss und eine Schulterluxation zu. Nun will er zurück an den Unfallort und den nächsten Schritt in Richtung Weltcup machen.