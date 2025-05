Eishockey-Legende Andres Ambühl hängt nach 25 Jahren die Schlittschuhe an den Nagel. Bei der Studio-Premiere blickt er mit Paddy Kälin zurück und wird Überraschungen erleben. Weitere Themen sind der 100. Cupfinal in Bern, ein Frauenfussball-Meilenstein sowie Action im Reiten, Rudern und Rennsport.

Legende: Kommt zu seiner Premiere im Sportpanorama Andres Ambühl. Daniela Porcelli/Freshfocus

Ende April spielt Andres Ambühl sein letztes Spiel für den HC Davos, am letzten Sonntag geht seine beispiellose Karriere im WM-Final endgültig zu Ende. 20 Weltmeisterschaften mit drei Silbermedaillen, 5 Olympia-Turniere und über 1300 Partien in der National League mit fünf Meistertiteln – der 41-Jährige hat Legendenstatus. Paddy Kälin schaut mit dem Bündner zurück und blickt in die Zukunft. Ehemalige Wegbereiter charakterisieren «Büehli», wie er von den Fans liebevoll genannt wird. Und bei seinem ersten Sportpanorama-Auftritt in einem Vierteljahrhundert wird er auch ein paar Überraschungen erleben.



Neben Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Fussball: David gegen Goliath

Am Sonntag duellieren sich im 100. Schweizer Cupfinal der FC Biel-Bienne und der FC Basel – eine klassische «David vs. Goliath»-Affiche. Das drittklassige Team aus dem Seeland versucht, nach Lugano und YB auch den dritten Super-League-Vertreter in Verlegenheit zu bringen. Der neue Schweizer Meister hingegen strebt das Double an.

Fussball: Frauen fassen Fuss

Im Jahr 1993 erreicht der Frauenfussball einen strukturellen Meilenstein: Margrit Naef erhält beim Schweizerischen Fussballverband die erste Vollstelle im Frauenfussball und wird dessen Ressortleiterin. Vor 30 Jahren fasst der Sport also in der Schweiz Fuss, nun steht die Heim-EM an. Der dritte Teil unserer Serie «Meilensteine».