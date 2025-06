Handballer Nikola Portner gewann zum dritten Mal die Champions League und ging in die Geschichtsbücher ein. Im Studio verrät er Rainer Maria Salzgeber seine nächsten Ziele. Weitere Themen sind das zweite Bergschwingfest der Saison und der Abschluss am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne.

Am Sonntag um 18:00 Uhr

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Kommt ins «Sportpanorama» Nikola Portner. imago / Jan Huebner

Unter Tränen gewann Torhüter Nikola Portner am vergangenen Wochenende mit Magdeburg zum dritten Mal die Champions League. Es ist ein wichtiger Triumph, denn der 31-Jährige hat ein sehr schwieriges Jahr hinter sich.

Ausserdem zieht Portner nun in Sachen Champions-League-Titel mit seinem verstorbenen Vater gleich. Im «Sportpanorama» spricht er am Sonntag über seine Pläne für den Sommer und die Europameisterschaft im kommenden Jahr.

Neben Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Schwingen: Der zweite Höhepunkt steht an

Am Sonntag findet der Schwarzsee-Schwinget statt, das zweite Bergkranzfest des Jahres. Der Berner Fabian Staudenmann ist nach seinem Sieg auf dem Stoos erneut der grosse Favorit, er strebt nach 2023 seinen zweiten Sieg in Schwarzsee an. Und für die Südwestschweizer ist es die Chance auf Wiedergutmachung, nachdem sie im Vorjahr keinen Kranz geholt hatten.

Turnen: Titelverteidigung in Lausanne

Zehn Tage Volksfest enden am Sonntag in Lausanne. Mit einer prächtigen Schlussfeier sagt das Eidgenössische Turnfest Adieu. Zu den letzten Programmpunkten gehört der Vereinswettkampf. Mittendrin: Der STV Wangen mit seinem Obmann Loris Laib. Die Schwyzer wollen ihren Titel von Aarau 2019 verteidigen.

Fussball: Euphorie gespürt

Mit dem Anpfiff zur Heim-EM in zehn Tagen freut sich die Schweiz auf einen Meilenstein im Frauenfussball. Anlass genug, um auf einen anderen Meilenstein zurückzuschauen: Im Jahr 2014 absolvierte das Nationalteam ein Testspiel in den USA. Dort spürten die Schweizerinnen zum ersten Mal, was echte Fussball-Euphorie ist.