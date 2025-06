Für Benjamin Gischard ist das ETF in Lausanne der letzte Einsatz als Kunstturner. Mit 29 beendet er nach 13 Jahren, einer EM-Bronzemedaille 2016 im Team, sowie einem olympischen Diplom im Team und EM-Silber am Boden im Jahr 2021 seine erfolgreiche Karriere.

Ebenfalls mit EM-Silber ausgestattet ist Ian Raubal. Der 23-Jährige glänzte Ende Mai in Leipzig am Barren und war Teil des Schweizer Teams, das Silber gewann. Zuhause ist der Zürcher seit drei Jahren in den USA. Sein untypischer Karriereweg ist auch ein Erfolgsrezept.

Neben Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Turnen: Geräteturnen boomt

Mädchen wollen ins Geräteturnen, das lässt sich zweifelsfrei sagen. Die Anmeldungen schiessen in Rekordhöhe und bringen Vereine an ihre Grenzen. So kämpft auch der STV Gränichen mit einem Mangel an Coaches genauso wie mit fehlender Infrastruktur, um die Anzahl der jungen Turnerinnen zu stemmen. Der Aargauer Verein ist mit dem Problem nicht allein – der Breitensport ist auf Lösungssuche.

Radsport: Erstmals wird getrackt

Premiere an der Tour de Suisse: An der Schweizer Landesrundfahrt kommt ein umfassendes Tracking-System zum Einsatz. Es ist das erste Mal weltweit, dass Radfahrer in einem Rennen per GPS verfolgt werden. Koordiniert wird die Übersicht von einer mobilen Sicherheitszentrale. Der Blick hinter die Kulissen zeigt, wie das System funktioniert.

Fussball: Immer wieder Deutschland

In ihrer Geschichte erlebte das Schweizer Frauennationalteam viele Duelle und keines war wohl prägender als das gegen den nördlichen Nachbarn. Egal ob EM- oder WM-Qualifikation, stets traf die Schweiz auf Deutschland. Und stets zog die Schweiz den Kürzeren, wie der vierte Teil der Serie «Meilensteine» zeigt.