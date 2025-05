Keine 22 Stunden nach dem aufwühlenden Rückspiel im Playoff-Final der Women's Super League schauen zwei Protagonistinnen aus dem YB-Meistertitel im SRF-Studio vorbei. «Sportpanorama»-Moderator Rainer M. Salzgeber begrüsst Trainerin Imke Wübbenhorst und Kapitänin Stephanie Waeber nach der Entscheidung, die im Wankdorf erst im Penaltyschiessen gefallen ist, zum Gespräch.

Formel 1: Ein Dreivierteljahrhundert Renngeschichte

Die Königsklasse im Motorsport feiert Geburtstag. Vor 75 Jahren fand in Grossbritannien das erste Rennen statt. Pünktlich zum Jubiläum blickt Michael Stäuble, der für SRF knapp drei Jahrzehnte die Formel 1 kommentierte, auf die Rennhistorie zurück: Wer ist der grösste Fahrer, was ist die peinlichste Panne und welche Rolle spielen die Schweizer?

Fussball: Weniger als 50 Tage bis zur Heim-EURO

Am Dienstag wurde in Bern der Countdown angezählt: Noch weniger als 50 Tage sind es bis zur Frauen-EURO in der Schweiz. Wir blicken in der Serie «Meilensteine» voraus und begleiten angehende Stadion-Speakerinnen auf ihrem Weg hinters Mikrofon.

Schwingen: Zwischen Spitzensport und Ordnungsaufsicht

Ein Szeneriewechsel der besonderen Art: Am Dienstag schaut Samir Leuppi noch am Zürcher Hauptbahnhof nach dem Rechten, am Samstag steht er am Zürcher Kantonalfest im Sägemehl. Der 32-Jährige ist hauptberuflich Transportpolizist bei der SBB und jagt aber gleichzeitig Kranz um Kranz. Der 140-Kilo-Eidgenosse über sein zweigleisiges Engagement.