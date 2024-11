Bei ihrer zweiten Teilnahme an einer Europameisterschaft darf das Schweizer Handball-Nationalteam der Frauen zuhause antreten. Die Spiele in der St. Jakobshalle in Basel gegen die Färöer-Inseln, Dänemark und Kroatien zeigt SRF live im Fernsehen und auf den Onlineplattformen.

Legende: 3-Länder-EM Die Schweiz ist bei SRF live mit dabei. SRF

Ab dem 28. November 2024 nimmt das Schweizer Handball-Nationalteam der Frauen zum zweiten Mal nach 2022 an einer Europameisterschaft teil. Als eine von drei gastgebenden Nationen darf die Equipe ihre drei Gruppenspiele gegen die Färöer-Inseln, Dänemark und Kroatien in der heimischen St. Jakobshalle in Basel austragen. Sollte die Qualifikation für die Hauptrunde gelingen, würde das Team nach Wien dislozieren.

Alle Schweizer Spiele live im TV

SRF überträgt alle Spiele der Frauen-Nati live im Fernsehen und im Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Kommentator Stephan Liniger und Handball-Expertin Noëlle Striffeler begleiten die Partien am Mikrofon. Paddy Kälin ist als Moderator vor Ort, berichtet live vom Spielfeldrand und fängt die Stimmen der Protagonistinnen ein. Teil des Liveprogramms von SRF ist zudem der Final am 15. Dezember 2025 um 18 Uhr in der Wiener Stadthalle.

«Heim-EM als Bühne nutzen»

Angereichert wird die Berichterstattung über die Handball-EM mit Hintergrundberichten im Vorprogramm und auf den Onlineplattformen. Zudem war die 21-jährige Handballerin und Nationalspielerin Tabea Schmid am 17. November 2024 im «Sportpanorama» zu Gast. «Da habe ich die Euphorie rund um die Heim-EM so richtig gespürt», sagt SRF-Expertin Noëlle Striffeler. Sie hofft, dass die Schweizerinnen die Bühne nutzen können, um für Furore zu sorgen und international auf sich aufmerksam zu machen.

Den Gang in die Hauptrunde traut die 77-fache Nationalspielerin ihren ehemaligen Teamkolleginnen durchaus zu. «Aber sie müssen in der ersten Partie gegen die Färöer-Inseln den Grundstein legen. Dann kommt es im letzten Gruppenspiel zum ‘Final’ gegen Kroatien.»