Legende: Ist zurzeit eine Klasse für sich Luke Littler. Getty Images/Warren Little

Die nächste Trophäe hielt er in den Händen – doch eine Sache wurmte Luke Littler ganz gewaltig. «Komm schon, lass mich jetzt in Ruhe damit», scherzte der Darts-Weltmeister im Siegerinterview bei Sky Sports angesprochen auf 2 Neundarter der Konkurrenz. Littler holte zwar am 5. Spieltag der Premier League seinen 2. Tagessieg – doch die Highlights in Brighton setzten in Form von Neundartern andere.

«Ich habe es versucht», sagte der ehrgeizige 18-Jährige, der mit Siegen gegen Chris Dobey (6:5), Michael van Gerwen (6:2) und Nathan Aspinall (6:3) seine derzeitige Ausnahmestellung untermauerte: «Es sind ja noch ein paar Wochen übrig, ich werde es weiter versuchen.»

Erst brilliert Humphries, dann Cross

Für den 1. Neundarter der diesjährigen Premier-League-Saison und den 17. der Geschichte hatte der Weltranglisten-Erste Luke Humphries gesorgt, schied im Anschluss aber gegen Rob Cross aus. Im Halbfinal spielte Cross selbst das perfekte Spiel, scheiterte aber dann an Aspinall. Der war im Final gegen Littler chancenlos.