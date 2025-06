Legende: Die WM-Bühne bleibt die Gleiche Die Darts-Spieler, wie hier der amtierende Weltmeister Luke Littler, können weiterhin im Londoner Alexander Palace angefeuert werden. imago images/Ian Stephen

Wie in den vergangenen Jahren wird das WM-Darts-Turnier im Dezember dieses Jahres im «Ally Pally», also im Alexandra Palace in der englischen Metropole mit einem Fassungsvermögen für 3500 Zuschauende, beginnen und im Januar dort enden. Im April lagen betreffend Austragungsort erst vage Auskünfte vor. So soll ein Abgang von der britischen Insel – etwa nach Saudi-Arabien – im Raum gestanden haben. Diese Diskussionen seien gemäss Veranstalter (vorerst) vom Tisch.

Exakte Rahmendaten für den ausgeweiteten Event liegen nach wie vor nicht vor. Was zum neuen XXL-Format schon bekannt ist:

Es nehmen 128 Aktive (statt bisher 96) teil.

Das Preisgeld für den Titelträger ist verdoppelt worden. Statt wie bisher 500'000 Pfund gibt es künftig eine Million Pfund (gut 1,1 Millionen Franken) für den Gewinner.

Im Vergleich zum bisherigen Ablauf gibt es 32 zusätzliche Partien und 8 extra Sessions.

Die Darts-WM funktioniert künftig wie ein Grand-Slam im Tennis – ohne Freilos in der 1. Runde für die Topshots.