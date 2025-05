Die Chicago White Sox ehrten Leo XIV. am Freitag (Ortszeit) vor dem Heimspiel gegen die Miami Marlins (6:2) mit einer Video-Einspielung. Robert Prevosts Bruder John hatte zuvor bestätigt, dass der neue Papst Anhänger des dreifachen World-Series-Gewinners ist.

«Hey Chicago, he's a Sox Fan», hiess es auf einem Video-Würfel. Damit reagierte die Organisation auf die Botschaft «Hey Chicago, he's a Cubs Fan», welche der Stadtrivale irrtümlich verbreitet hatte.

Inzwischen tauchte auch eine Aufnahme aus dem Jahr 2005 auf (als die White Sox letztmals den Titel holten), in der Prevost inmitten von Fans der White Sox zu sehen ist.

Legende: Gratulationen nach Rom Die White Sox ehren Papst Leo XIV. Imago/Zuma Press Wire

Die Roma und Franziskus' Wunder

Leo XIV. interessiert sich auch für Fussball. Pater Giuseppe Pagano, der den neuen Papst kennt, hatte bereits am Donnerstag gesagt, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche Fan der AS Roma ist. «Nach dem Sieg der AS Roma über Fiorentina (am 4. Mai, Anm. d. Red.) sagte er mir scherzhaft: ‹Das ist Franziskus' erstes Wunder nach seinem Tod›».