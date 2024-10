Cédrie Tynowski übernimmt bei SRF die Rolle als Handballexperte im Männerbereich und tritt somit die Nachfolge von Manuel Liniger an. Seinen ersten Einsatz bestreitet der 28-Jährige am 7. November 2024 beim EM-Qualifikationsspiel des Schweizer Nationalteams gegen Deutschland.

Legende: Stellt seine Handball-Expertise SRF zur Verfügung Cédrie Tynowski. SRF/Gian Vaitl

Erst im vergangenen Frühjahr beendete Cédrie Tynowski bei Pfadi Winterthur seine Karriere als Profi-Handballer. Nun wird der 28-Jährige neuer Handballexperte im Männerbereich bei SRF. Er beerbt Manuel Liniger, der sein Engagement im Mai beendet hatte, um den Posten als Manager Leistungssport Männer beim Schweizerischen Handball-Verband (SHV) anzutreten.

242 NLA-Spiele, 59-Nationalmannschaftseinsätze

Im zarten Alter von 16 Jahren debütierte Tynowski 2012 in der Nationalliga A. 12 Jahre später blickt er auf 242 Einsätze in der höchsten Schweizer Liga – alle für Pfadi Winterthur – und 59 Länderspiele für die Schweizer Nationalmannschaft zurück. Sein Palmarès zieren ein Meistertitel und zwei Cupsiege. Zudem nahm der rechte Flügelspieler mit der Nati 2021 an der Weltmeisterschaft in Ägypten und 2024 an der Europameisterschaft in Deutschland teil.

Seiner neuen Aufgabe blickt der Bülacher mit viel Vorfreude entgegen, weiss aber auch um die Herausforderungen des Kommentierens. «Da mein Rücktritt noch nicht lange her ist, kenne ich die Spieler, die aktuellen Entwicklungen und das Niveau sehr gut und hoffe, dass ich dem Publikum dadurch den einen oder anderen spannenden Einblick bieten kann.»

Premiere zum Auftakt der EM-Qualifikation

Daniel Bolliger, Leiter Live bei SRF Sport, freut sich sehr über die Verpflichtung des 28-Jährigen: «Cédrie Tynowski kennt sowohl die Schweizer Liga als auch das Nationalteam aus eigener, langjähriger Erfahrung, und überzeugt beim Kommentieren durch Intuition und Präsenz.» Seinen ersten Einsatz als Co-Kommentator an der Seite von Stephan Liniger wird Tynowski am 7. November 2024 bestreiten. Dann trifft die Schweiz zum Auftakt der EM-Qualifikation auswärts auf Deutschland (ab 18:15 Uhr live auf SRF info).