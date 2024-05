Wolf will Präsident von Swiss Olympic werden

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: War zuletzt im Tourismus tätig Markus Wolf. Keystone/Gian Ehrenzeller

Der 50-jährige Bündner Markus Wolf tritt am 22. November bei der Neubesetzung des Präsidiums von Swiss Olympic in der Wahl des Sportparlaments gegen Ruth Metzler-Arnold an.

Wolf ist nicht nur als ehemaliger Spitzensportler sowie Meister- und Nationaltrainer im Unihockey der sportliche Gegenentwurf zur ehemaligen Bundesrätin Metzler-Arnold, die vor allem Leistungsausweise in Politik und Wirtschaft vorzuweisen hat.

Stahl tritt nach 8 Jahren ab

So war Wolf Leiter der Sportförderung des Kantons Graubünden (2002-2009) und danach Chef des Programms Jugend+Sport und Mitglied der Geschäftsleitung beim Bundesamt für Sport (2009-2013), ehe er bis 2019 zu Swiss-Ski wechselte. Dort wurde er nach gut einem Jahr als Direktor Sport CEO. Zuletzt führte Wolf mit der Weisse Arena Gruppe während vier Jahren ein Tourismus-Unternehmen.

Wolfs Kandidatur wird neben Swiss-Ski auch von Swiss Cycling, Swiss Unihockey und Swiss Hockey getragen. Jürg Stahl, seit 2017 Präsident von Swiss Olympic, tritt aufgrund der Amtszeitbeschränkung Ende Jahr ab.