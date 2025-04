Armand Duplantis und Simone Biles räumen bei den Laureus Sports Awards in Madrid ab. Die nominierten Schweizerinnen gewannen keine Awards.

Legende: Die neuen Preisträger der Laureus Awards Armand Duplantis und Simone Biles. Reuters/Action Images

Stabhochsprung-Weltrekordhalter Armand Duplantis sowie Kunstturn-Superstar Simone Biles sind an den Laureus World Sports Awards als Sportler und Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Für die US-Amerikanerin war es bereits die vierte Auszeichnung, womit sie mit der Tennislegende Serena Williams gleichzog.

Schweizerinnen gehen leer aus

Die Schweiz blieb in Madrid ohne Award. Biles' Konkurrentin Rebeca Andrade erhielt beim Comeback-Award den Vorzug vor Lara Gut-Behrami. Die 25-jährige Brasilianerin hatte nach vielen schweren Verletzungen, darunter drei Kreuzbandrissen, im letzten Sommer am Boden Olympiagold in Paris gewonnen. Demgegenüber stand Gut-Behramis zweiter Gewinn des Gesamtweltcups acht Jahre nach dem ersten.

Der Award für den Para-Sportler des Jahres, für den auch Catherine Debrunner nominiert war, ging an die chinesische Schwimmerin Jiang Yuyan. Als Team des Jahres wurde Champions-League-Sieger Real Madrid geehrt.