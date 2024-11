European Championships 2026 in der Schwebe

Im Jahr 2018 feierten die European Championships in Glasgow ihre Premiere. Die Sportveranstaltung vereinigte die kontinentalen Europameisterschaften zahlreicher Sportarten von der Leichtathletik bis Schwimmen. Getreu dem Vierjahres-Turnus richtete München 2022 den Event aus.

Corona und Ukraine-Krieg als Hürden

Doch was im Sommer 2026 passiert, ist noch völlig offen. Denn bislang hat sich noch keine Gastgeberstadt finden lassen. Der Schweizer Marc Jörg, einer der Mitorganisatoren und Mitgründer, erklärt gegenüber Radio SRF: «Durch Covid und den Ukraine-Krieg haben sich die Prioritäten der Regierungen zulasten des Sports verändert.»

Gemeinsam sind diese Sportarten und Verbände stärker, das hat dieser Anlass gezeigt. Daher haben wir eine Perspektive, welche über 2026 hinausgeht.

Es sei schwieriger geworden, Geld von der Öffentlichen Hand für dieses Projekt zu generieren. Der Abbau der Corona-Schulden habe vielerorts Vorrang. Zwischen 100 und 150 Millionen müsste eine Kandidatur lockermachen. Einen Grossteil müsste die Stadt und dessen Land zur Verfügung stellen.

Polit-Beben in Deutschland mit Konsequenzen

Vor ein paar Tagen hätten Jörg und seine Mitstreiter beinahe einen deutschen Austragungsort präsentieren können. Doch dann überschlugen sich die politischen Ereignisse im Nachbarland.

Mar Jörg zieht positives Fazit im Sommer 2022

«Leider haben die Entwicklungen der letzten Tage alles in Frage gestellt. Die deutsche Regierung, welche das notwendige Budget bewilligen müsste, ist zurückgetreten. Momentan warten wir ab, was passiert», sagt Jörg.

Droht das endgültige Out?

Die Zeit läuft den Organisatoren also davon. In den nächsten Wochen müsste ein Gastgeber für 2026 bekanntgegeben werden. Droht dem Projekt gar das endgültige Out? Jörg winkt ab: «Gemeinsam sind diese Sportarten und Verbände stärker, das hat dieser Anlass gezeigt. Daher haben wir eine Perspektive, welche über 2026 hinausgeht.»

Wie es mit den Olympischen Spielen im Klein-Format weitergeht, ist also unklar. Es steht aber fest, dass beispielsweise die Leichtathletik-EM 2026 wieder als eigenständiger Event in Birmingham über die Bühne gehen wird.