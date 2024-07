Legende:

Die stete Angst vor der Entlassung und plötzlicher Arbeitslosigkeit. Der lange Kampf gegen die Essstörung. Ein Leben mit täglichen Anfeindungen in den sozialen Medien. Fernab von Siegen, Titeln und Pokalen hat das Sportlerleben auch Schattenseiten. In der neuen Dokumentarserie «Kehrseite – Abseits des Erfolgs» beleuchtet SRF die andere Seite der Sportler-Medaille und widmet sich der Person hinter der Spitzenathletin oder dem Spitzenathleten. Als Host fungiert Calvin Stettler. «Viele Geschichten zeigten mir: Es braucht gar nicht so viel und du stehst vor einer enormen Herausforderung im Leben», sagt der 29-Jährige.

«Ich fühlte mich, als wäre ich Feuer»

Fussballer Timm Klose beispielsweise, der lange in der deutschen Bundesliga und in der englischen Premier League spielte, erzählt von Todesdrohungen, die er in den sozialen Medien erhielt. «Das ging so weit, dass ich mir überlegte, ob ich überhaupt noch aufgestellt werden wollte», erzählt der Basler. Teilweise habe er beim Verlesen der Aufstellung in der Garderobe richtiggehend gezittert.

Die Biathletin Lena Häcki-Gross gewann als Juniorin mehrere Weltmeisterschaftsmedaillen, kämpfte aber auch lange mit einer Essstörung. Diese thematisiert sie in der Doku-Serie und vergleicht Essen mit einer Droge. «Jedes Mal, wenn ich etwas ass, hatte ich das Gefühl, ein Monster in mir erwacht zum Leben, das immer mehr und mehr und mehr will.»

Das Leben mit ADHS beschreibt Snowboarder Pat Burgener. Der Lausanner haderte in der Kindheit mit seiner Krankheit. «Da fühlte ich mich manchmal, als wäre ich Feuer. Und jeder hat Angst vor Feuer.» Heute sieht er ADHS auch als Stärke, er habe sehr viel Energie und könne selbst entscheiden, wofür er sie einsetzt.

Im schnelllebigen Fussballgeschäft gehören Trainerentlassungen zum Alltag. Trotzdem schmerze es immer, wenn man entlassen werde, sagt Fussballtrainer Marco Schällibaum. «Eine mögliche Entlassung ist immer im Hinterkopf.» Er wisse, dass er stetig Resultate und vor allem Punkte liefern müsse.

Ab sofort auf Play SRF verfügbar

Persönliche Tiefschläge, Krankheiten, gesellschaftliche Probleme – «Kehrseite – Abseits des Erfolgs» zeichnet diese nach und macht sie anhand dieser Menschen fassbar. Die ersten vier Folgen mit Pat Burgener, Timm Klose, Lena Häcki-Gross und Marco Schällibaum sind ab sofort auf Play SRF verfügbar. Ab Ende September 2024 werden sie jeweils donnerstags im Umfeld des SRF-Livespiels in der Fussball Europa League oder Conference League zur Primetime ausgestrahlt. Bis dahin wird die Serie mit vier weiteren Folgen komplettiert.