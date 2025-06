Am Wochenende findet im Berner Oberland der Niesen-Treppenlauf statt. Es ist ein rekordträchtiger Event.

Niesen-Treppenlauf am Weekend

Treppenläufe gibt es schon seit über 100 Jahren. 1905 ist ein Lauf in Paris dokumentiert, an welchem die Teilnehmer in Paris den Eiffelturm hochkraxelten – allerdings «nur» 327 Tritte bis zur 1. Plattform.

Über eine solche Zahl können die Athleten beim am Wochenende zum 22. Mal stattfindenden Niesen-Treppenlauf oberhalb des Thunersees nur müde lächeln. Sage und schreibe 11'674 Stufen haben sie entlang der Standseilbahn auf den Niesen zu bewältigen – fast 1700 Höhenmeter inklusive.

Nur die Weltbesten schaffen es unter einer Stunde

Die Treppe von Mülenen (692 m.ü.M.) bis auf den Niesen (2362 m.ü.M.) ist die längste der Welt, welche stetig nach oben führt. Und das mit grossem Abstand. Die «Verfolger» kommen sowohl punkto Anzahl Stufen als auch punkto Höhenmeter nur auf etwa die Hälfte.

Die Bestzeit beim Niesen-Treppenlauf liegt bei den Männern bei knapp 56 Minuten, bei den Frauen bei 1:07 Stunden.

Welche berühmten Treppenläufe es auf der Welt sonst noch so gibt, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.