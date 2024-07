In «Federer: Twelve Final Days» gewährt Roger Federer intime Einblicke in die letzten Tage seiner Karriere als Sportler. SRF zeigt den Doku-Film am Sonntag, 21. Juli 2024, um 20:05 Uhr auf SRF 1.

Legende: Zurück auf der Leinwand Roger Federer. Keystone/Ennio Leanza

Im September 2022 verkündete Roger Federer seinen Rücktritt vom Profisport. Verletzungen und die Gewissheit, dass er nie mehr in Top-Form sein würde, veranlassten ihn zu diesem Schritt. Nun serviert Federer seinen Fans mit «Twelve Final Days» einen Dokumentarfilm über die letzte Etappe seiner langen Laufbahn, die am 23. September 2022 am Laver Cup in London zu Ende ging – genau 465 Tage nach seinem letzten Ernstkampf in Wimbledon.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Doku-Film «Federer: Twelve Final Days» zeigen wir am Sonntag ab 20:05 Uhr auf SRF 1. Der Doku-Film wird mit englischem Originalton und deutscher Untertitelung ausgestrahlt.

Der Oscar-prämierte Regisseur Asif Kapadia und Co-Regisseur Joe Sabia begleiteten Roger Federer während der letzten zwölf Tage seiner aussergewöhnlichen Karriere. Der Film zeigt die Tennislegende von seiner verletzlichsten und ehrlichsten Seite und fängt ein, wie er sich von seinem geliebten Sport und seinen Fans verabschiedet. Interviews mit legendären Rivalen und engen Freunden wie Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray gewähren Einblicke in deren Beziehung neben dem Platz.