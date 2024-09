Per E-Mail teilen

Legende: Sehen wir hier den aktuellen und zukünftigen IOC-Präsidenten? Sebastian Coe (rechts) will Nachfolger von Thomas Bach werden. Getty Images/ Jamie Squire

Sieben Bewerber gehen ins Rennen um die Nachfolge von Thomas Bach als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Es kandidieren:

Sebastian Coe (67) , Leichtathletik-Weltverbandschef und zweifacher Olympiasieger

, Leichtathletik-Weltverbandschef und zweifacher Olympiasieger Johan Eliasch (62) , Präsident des internationalen Skiverbandes

, Präsident des internationalen Skiverbandes Prinz Feisal bin al-Hussein (60) aus Jordanien

aus Jordanien David Lappartient (51) , Radsport-Weltverbandschef

, Radsport-Weltverbandschef Juan Antonio Samaranch junior (64) , Sohn des früheren IOC-Präsidenten

, Sohn des früheren IOC-Präsidenten Kirsty Coventry (41), Sportministerin in Simbabwe und zweifache Olympiasiegerin im Schwimmen

Sportministerin in Simbabwe und zweifache Olympiasiegerin im Schwimmen Morinari Watanabe (65), Präsident des internationalen Turnverbandes

Bach hatte kurz vor dem Ende der Olympischen Spiele in Paris angekündigt, nicht über das Ende seiner zweiten Amtszeit hinaus an der IOC-Spitze bleiben zu wollen. Gewählt wird der neue IOC-Präsident Mitte März 2025 in Athen.

Die Altersgrenze für IOC-Mitglieder liegt bei 70 Jahren und kann nur einmal um vier Jahre verlängert werden. Die erste Amtszeit des IOC-Präsidenten ist auf acht Jahre angelegt.