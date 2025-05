Radprofi Mauro Schmid fuhr sich bei den Ardennen-Klassikern dank aktiver Fahrweise in den Vordergrund. Mit Päddy Kälin spricht der 25-Jährige über seine neue Rolle, Potenzial und Pläne.

Legende: Zu Besuch im «Sportpanorama» Mauro Schmid. IMAGO teamSprint-media

Mauro Schmid gewann 2025 sein erstes Worldtour-Rennen in Australien, fuhr im Zeitfahren von Paris-Nizza auf den zweiten Rang und überzeugte kürzlich auch an den Ardennenklassikern.

Bevor der Schweizer Strassenmeister ins Trainingslager hinblicklich Tour de Suisse und Tour de France geht, ist der 25-Jährige zu Gast bei Paddy Kälin im Studio.

Die weiteren Themen in der Sendung:

Schwingen: Der König startet in Einsiedeln

Schwingerkönig Joel Wicki bestreitet beim Schwyzer Kantonalen in Einsiedeln sein erstes Kranzfest dieser Saison, nachdem er in diesem «eidgenössischen» Jahr bereits zwei Freiluft-Schwingfeste für sich entscheiden konnte. Zuletzt gewann er in Wolhusen mit einem makellosen Notenblatt.

Eishockey: Pius Suter hofft auf «fetten» NHL-Vertrag

Der Schweizer NHL-Stürmer Pius Suter fehlt in Patrick Fischers WM-Aufgebot, obwohl seine Vancouver Canucks die Playoffs in Nordamerika verpasst haben. Nach der besten Saison seiner bisherigen Karriere ist sein Vertrag abgelaufen. Nun darf er auf einen mehrjährigen NHL-Vertrag hoffen, der sein Jahressalär deutlich aufbessern soll.

Ski alpin: Gino Caviezel auf dem Weg zurück

Gino Caviezel stürzt kurz vor Jahresende im Super-G von Bormio schwer, was ihn zu einer langen Pause zwingt. Der 32-Jährige zieht sich eine komplexe Knieverletzung zu, Kreuzband, Meniskus und diverse Sehnen sind betroffen. Ende Januar folgt die erste von mehreren Knieoperationen – die Reha des Bündners bleibt bis im Frühsommer gespickt mit Arztterminen.