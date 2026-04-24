Legende: In drei Wochen erfolgt der Startschuss Vor der Eishockey-WM in der Schweiz spricht OK-Präsident Christian Hofstetter im «Sportpanorama» über die Herausforderungen. Keystone/Alessandro della Valle

Das «Sportpanorama» (Sonntag, 18:00 Uhr auf SRF zwei) wartet mit folgenden Themen auf:

Rad: Lüttich-Bastogne-Lüttich

Die 112. Ausgabe von Lüttich-Bastogne-Lüttich, das vierte jährliche Monument des Strassenradsports, verspricht einen Showdown zwischen dem dreifachen Sieger Tadej Pogacar und dem Zweifachsieger Remco Evenepoel. Aus Schweizer Sicht darf man auch auf den Auftritt von Mauro Schmid gespannt sein. Unter der Woche wurde er Zweiter bei der Flèche Wallone. Bei den Frauen gehören mit Elise Chabbey und Noemi Rüegg auch zwei Schweizerinnen zum Favoritenkreis.

Schwingen: Start in die Kranzfestsaison

Mit dem Ob- und Nidwaldner Kantonalfest in Hergiswil startet die neue Kranzfestsaison. Zum Auftakt treffen sich zahlreiche Spitzenschwinger – darunter mehrere Eidgenossen – und läuten ein intensives Schwingjahr ein, in dem erste Formtests und Favoritenzeichen gesetzt werden. Nach den Rücktritten der beiden Topschwinger Joel Wicki und Pirmin Reichmuth stellt sich die Frage, wo die Innerschweizer stehen.

OL: Heimweltcup in Locarno/Ascona

Der Heim-Weltcup im Orientierungslauf in Locarno und Ascona findet seinen spektakulären Abschluss im Knock-out Sprint. In direkten Duellen, mit Viertelfinals, Halbfinals und Final, entscheiden Sekunden über Sieg oder Aus – Spannung pur im urbanen Gelände. Für das Schweizer Team ist der Auftakt vor heimischem Publikum ein wichtiger Gradmesser, mit entsprechend hohen Ambitionen gegen die Weltelite.

Christian Hofstetter: OK-Präsident vor der Heim-WM

In rund drei Wochen, am 15. Mai, startet die Eishockey-WM in Zürich und Freiburg. Für Christian Hofstetter, OK-Präsident der Heim-WM, beginnt nun die heisse Phase. Wo steht man in den Vorbereitungen und was gibt es noch alles zu tun?