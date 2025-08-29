Nationaltrainer Murat Yakin plant nach einer starken EM in Deutschland den nächsten Coup mit der Schweizer Nationalmannschaft. Die Qualifikation zur WM in den USA, Kanada und Mexiko startet am 5. September 2025, ausgerechnet mit dem besonderen Duell gegen den Kosovo.
Sendehinweis
Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag um 18:00 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Stream.
Das Kader steht, umfasst mit Granit Xhaka und Manuel Akanji jedoch einige Akteure, die einen turbulenten Transfersommer erlebt haben. Wie Yakin damit umgeht und wie ein Spielerbesuch bei der AC Milan als Nationaltrainer abläuft, zeigt das «Sportpanorama».
Neben Aktualität sind dies die Themen der Sendung:
- Schwingen: Die Bilanz zum ESAF 2025 – Wer krönt sich zum Schwingerkönig 2025? Hält die Organisation den erwarteten 350'000 Zuschauenden stand? Das «Sportpanorama» blickt zurück auf das Eidgenössische in Mollis GL und zieht Bilanz. Neben den sportlichen Entscheidungen widmet sich die Sendung dem grossen Zuschaueransturm und den ergriffenen Massnahmen, die ein Verkehrschaos verhindern sollten.
- Mountainbike: Pumptrack – Eine junge Sportart mit Schweizer Medaillenchancen – Am Samstag, 30. August 2025, startet die Mountainbike-WM im Wallis. Mit dabei ist die noch junge Disziplin Pumptrack. Erst seit 2019 findet Pumptrack unter dem Dach des Weltverbandes UCI statt. Mit der dreifachen Weltmeisterin Christa von Niederhäusern und BMX-Rennfahrerin Nadine Aeberhard gehören auch zwei Schweizerinnen an der Heim-WM zu den Medaillenanwärterinnen. «Sportpanorama» hat die beiden Athletinnen im Training begleitet.