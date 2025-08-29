Vor dem Start der WM-Qualifikation: Paddy Kälin empfängt am Sonntag im «Sportpanorama» Nationaltrainer Murat Yakin.

Legende: Stattet dem «Sportpanorama» einen Besuch ab Murat Yakin. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Nationaltrainer Murat Yakin plant nach einer starken EM in Deutschland den nächsten Coup mit der Schweizer Nationalmannschaft. Die Qualifikation zur WM in den USA, Kanada und Mexiko startet am 5. September 2025, ausgerechnet mit dem besonderen Duell gegen den Kosovo.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag um 18:00 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Stream.

Das Kader steht, umfasst mit Granit Xhaka und Manuel Akanji jedoch einige Akteure, die einen turbulenten Transfersommer erlebt haben. Wie Yakin damit umgeht und wie ein Spielerbesuch bei der AC Milan als Nationaltrainer abläuft, zeigt das «Sportpanorama».

Neben Aktualität sind dies die Themen der Sendung: