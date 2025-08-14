Kevin Fiala auf Heimatbesuch: Der Ostschweizer NHL-Star gibt am Sonntag im «Sportpanorama» Moderator Sascha Ruefer Auskunft.

Legende: Kevin Fiala Wird auch als Gast im «Sportpanorama» gute Laune verbreiten. KEYSTONE/Manuel Geisser

Seit dem WM-Final in Stockholm Ende Mai (0:1 n.V. gegen die USA) geniesst Kevin Fiala die Sommerzeit mit seiner Familie in der Ostschweiz. Er engagierte sich aber auch für zwei Projekte: für ein Charity Game und ein Youth Camp.

Der einstige Zuzwiler Primarschüler, der sein Eishockey-Talent früh aufblitzen liess, hat als Eishockeyspieler und Mensch einen beachtlichen Reifeprozess durchlaufen. Der 29-Jährige ist heute bei den LA Kings ein respektierter NHL-Star. Bevor es für ihn zurück nach Übersee für die Saison 2025/26 geht, macht Fiala Halt im «Sportpanorama». Er spricht über seine Karriere, sein soziales Engagement und das Familienleben.

