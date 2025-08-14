Seit dem WM-Final in Stockholm Ende Mai (0:1 n.V. gegen die USA) geniesst Kevin Fiala die Sommerzeit mit seiner Familie in der Ostschweiz. Er engagierte sich aber auch für zwei Projekte: für ein Charity Game und ein Youth Camp.
Der einstige Zuzwiler Primarschüler, der sein Eishockey-Talent früh aufblitzen liess, hat als Eishockeyspieler und Mensch einen beachtlichen Reifeprozess durchlaufen. Der 29-Jährige ist heute bei den LA Kings ein respektierter NHL-Star. Bevor es für ihn zurück nach Übersee für die Saison 2025/26 geht, macht Fiala Halt im «Sportpanorama». Er spricht über seine Karriere, sein soziales Engagement und das Familienleben.
Sendehinweis
Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag um 18:00 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Stream.
Neben Aktualität sind dies die Themen der Sendung:
- Schwingen: Zwei Wochen vor Mollis – Wer gewinnt zwei Wochen vor dem ESAF in Mollis den traditionellen Schwägalp-Schwinget und deckt seine Karten auf? Schwinger-Legende Geni Hasler nimmt uns zudem ins Glarnerland mit und stellt das Festgelände vor.
- Pentathlon: Der Modernere Fünfkampf – Ninja-Warrior-Hindernislauf statt Reiten. Der Pentathlon-Wettkampf wurde nach den Olympischen Spielen 2024 auf Druck des IOC modernisiert. An der Schweizer Meisterschaft in Bern präsentiert sich der Moderne Fünfkampf hierzulande erstmals in seinem neuen Format.
- «Versprechen» Audrey Werro: Die 21-jährige Freiburgerin Audrey Werro hat sich in der erweiterten Weltspitze im 800-m-Lauf etabliert. Vor den bevorstehenden Saisonhighlights ist die U23-Europameisterin und Fünfte der Weltjahres-Bestenliste stand sie bei ihrem Heim-Meeting im Mittelpunkt.