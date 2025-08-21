Ein Weltstar zu Besuch im «Sportpanorama»: Sprinterin Julien Alfred gibt am Sonntag im «Sportpanorama» Moderator Paddy Kälin Auskunft.

Legende: Beehrt am Sonntag mit ihrem Besuch das «Sportpanorama» Julien Alfred. Imago Images/Anadolu Mustafa Yalc

Im Regen von Saint-Denis lief sie am 3. August 2024 über die 100 m allen davon: Julien Alfred. Die inzwischen 24-jährige Sprinterin sicherte dem Karibik-Staat St. Lucia in Paris die erste olympische Goldmedaille überhaupt.

Drei Tage später eroberte Alfred über die doppelte Distanz auch noch Silber, musste sich einzig der US-Amerikanerin Gabrielle Thomas geschlagen geben. Aktuell weilt die schnellste Frau der Welt aufgrund der Diamond League in der Schweiz. Zwischen der Athletissima in Lausanne und Weltklasse Zürich macht Alfred Halt im «Sportpanorama». Sie spricht über ihre Sternstunde bei Olympia in Paris, die neusten Entwicklungen in der Leichtathletik und den weiteren Verlauf ihrer Karriere.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag um 18:00 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Stream.

Neben Aktualität sind dies die Themen der Sendung: