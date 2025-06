Legende: Roman Mityukov Der Romand gibt einen Einblick in seine WM-Vorbereitungen. Keystone/Patrick B. Kraemer

Schwimmer Roman Mityukov jagt nach WM-Bronze (2023 in Fukuoka) und -Silber (2024 in Doha), je über 200 m Rücken, nun auch die Goldmedaille. Die 22. globalen Langbahn-Titelkämpfe finden heuer in Singapur statt. Der Genfer wird zwischen dem 27. Juli und 3. August im Becken gefordert sein.

Der 24-Jährige startet mit Ambitionen und durchaus als Kandidat auf den Titel. Nebst den beiden WM-Podestplätzen in den letzten zwei Jahren zählt auch die olympische Bronzemedaille 2024 von Paris in seiner Spezialdisziplin zu seinen Errungenschaften.

Der Weg in den asiatischen Stadtstaat ist erfreulich angelaufen. An den Schweizer Meisterschaften Anfang April brillierte der Rückenschwimmer bereits mit Siegen über alle drei Distanzen. Soeben unterzog er sich in Rom an den Trofeo Sette Colli einem weiteren Leistungstest. Vor dem anvisierten WM-Gold nimmt Mityukov nun Platz im SRF-Studio im «Sportpanorama» und stellt sich den Fragen von Moderator Paddy Kälin.

