Wer hat die Qualifikationshürde gemeistert? Und wer hat die Form, um sogar von mehr zu träumen? Diesen und weiteren Fragen nimmt sich 2. Staffel der Sport-Dokumentarserie «Unser Traum Olympische Spiele – Paris wir kommen!» an. Über ein Jahr begleitete SRF Schweizer Athletinnen und Athleten auf dem Weg zu Olympia 2024 in der französischen Hauptstadt.

Kaum ein Event – auch über den Sport hinaus – hat mehr Strahlkraft als die Olympischen Spiele. Eine Olympia-Teilnahme ist das grosse Ziel vieler Sportlerinnen und Sportler. In der Sport-Dokumentarserie «Unser Traum Olympische Spiele – Paris wir kommen!» begleitet SRF 19 Schweizer Athletinnen und Athleten während der Qualifikationsphase und der Vorbereitung für die Sommerspiele 2024 in der französischen Hauptstadt. Nachdem die erste Staffel im Dezember 2023 Premiere feierte, wird Staffel zwei am 27. und 28. Juni jeweils ab 20.10 Uhr in Triplefolgen auf SRF zwei ausgestrahlt.

«Geht es mir gut, schiesse ich auch gut»

Im Fokus stehen einerseits die Protagonistinnen und Protagonisten der ersten Staffel wie die Olympia-Medaillengewinner Noè Ponti und Nikita Ducarroz, Degenfechter Max Heinzer oder die Aargauer Wasserspringerin Michelle Heimberg. Konnten die Athletinnen und Athleten die Hürde der Qualifikation meistern? Haben sie die Form, um vielleicht sogar von mehr zu träumen?

Andererseits werden im zweiten Teil neue Sportlerinnen und Sportler vorgestellt. Da ist etwa Sportschützin Nina Christen. Gold und Bronze hat die 30-Jährige aus dem Kanton Nidwalden bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 gewonnen. Nach ihrem Coup kämpfte sie länger mit einer Depression – und sprach öffentlich über ihre Erkrankung. Ihr Motto für erfolgreiche Wettkämpfe in Paris: «Geht es mir gut, schiesse ich auch gut».

Noe Seifert ist derweil der Shootingstar der Schweizer Kunstturnszene. 2023 steht der Aargauer als erster Schweizer seit den 1950er-Jahren im Mehrkampffinal der Weltmeisterschaften. Vor wenigen Wochen gewinnt der heute 26-Jährige in Rimini mit Bronze am Barren seine erste Europameisterschaftsmedaille. Wohin führt Seiferts Weg in Paris? Auch die 20-jährige Audrey Werro gehört zu den aufgehenden Sternen am Schweizer Sporthimmel. Die 800-Meter-Läuferin hat als U20-Vizeweltmeisterin in Paris viel zu gewinnen und nichts zu verlieren. Doch in der Vorbereitung wirft sie eine Verletzung aus der Bahn.

Vorfreude auf Paris

«Die Dokumentarserie zeigt eindrücklich, wie nah Freud und Leid im Sport manchmal beieinander sind. Die persönlichen Momente und spannenden Einblicke in den Trainings- und Wettkampfalltag der Athletinnen und Athleten wecken grosse Vorfreude auf die Sommerspiele in Paris», sagt Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport. Alle Folgen der zwei Staffeln, die im Auftrag von SRF und mit Unterstützung von Swiss Olympic durch Lucky Film realisiert wurden, sind nach der Erstausstrahlung am 27. und 28. Juni 2024 auch auf Play SRF verfügbar.