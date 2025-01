«Unzufriedenheit»: Die US-Regierung hat die für 2024 geschuldeten 3,6 Millionen Dollar an die WADA nicht gezahlt.

Legende: Macht der Welt-Anti-Doping-Agentur harsche Vorwürfe Der US-Drogenbeauftragte Rahul Gupta. Keystone/AP Photo/Jacquelyn Martin

Die USA haben unter anderem die Handhabung in der Affäre um 23 ungeahndete Doping-Vorfälle in Chinas Schwimmteam im Jahr 2021 als Grund aufgeführt, die geschuldeten 3,6 Millionen Dollar nicht an die WADA zu überweisen. Die amerikanische Anti-Doping-Agentur Usada unterstützte die Massnahme des Büros für nationale Drogenkontrollpolitik des Weissen Hauses.

Die US-Zahlungen machen 6 Prozent des Jahresbudgets der WADA aus. Je die Hälfte werden vom Internationalen Olympischen Komitee und den Regierungen von rund 180 Ländern getragen. Die USA sind dabei grösster Geldgeber.

«Die WADA muss konkrete Massnahmen ergreifen, um das Vertrauen in das weltweite Anti-Doping-System wiederherzustellen, und den Athleten das volle Vertrauen zu geben, das sie verdienen», sagte der US-Drogenbeauftragte Rahul Gupta der Nachrichtenagentur AP . «Wenn US-Steuergelder zugewiesen werden, müssen wir für volle Rechenschaftspflicht sorgen, und es liegt in unserer Verantwortung sicherzustellen, dass diese Mittel angemessen verwendet werden.»