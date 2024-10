Nach einem Winter fast ohne Grossanlässe steht die Schneesportsaison 2024/25 wieder im Zeichen diverser Weltmeisterschaften. Während die Titelkämpfe im Ski alpin und Ski Nordisch in Saalbach/AUT respektive Trondheim/NOR ausgetragen werden, finden mit der Biathlon-WM in Lenzerheide (ab 12. Februar 2025) und der Freestyle-WM im Engadin (ab 17. März 2025) zwei Höhepunkte in der Schweiz statt.

SRF wird alle Events im TV, Radio und online täglich und umfassend begleiten. An den Freestyle-Weltmeisterschaften ist zudem die SRG für die Sicherstellung des Weltsignals verantwortlich (siehe untenstehende Box).

Vor Ort und am Mikrofon kann SRF auf ein bewährtes Team an Expertinnen und Experten zählen. Im Ski Alpin beispielsweise begleiten weiterhin Didier Plaschy, Stefan Abplanalp, Beat Feuz, Marc Berthod und Tina Weirather die Rennen am TV. Letztere zwei fühlen auch während des Weltcup-Winters 2024/25 in den Social-Media-Rubriken «Tinalyse» und «Lift-Interviews» regelmässig den Skistars mit dem nötigen Augenzwinkern auf den Zahn.

Zudem werden sie gemeinsam mit Michael Schweizer in ihrem wöchentlichen «Podcast am Pistenrand» das Geschehen auf und neben den Rennstrecken aufarbeiten und analysieren.

03:19 Video Diesen Januar: Odermatt stellt am Lauberhorn alle in den Schatten Aus Sport-Clip vom 13.01.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 19 Sekunden.

Ski alpin, Biathlon und Langlauf – aber noch viel mehr wie Skicross, Bob, Curling ...

Daneben finden bis Ende März 2025 knapp 60 weitere Wintersport-Wettkämpfe auf höchster internationaler Stufe hierzulande statt. Entsprechend präsentiert sich das Liveprogramm von Schweizer Radio und Fernsehen einmal mehr europaweit einzigartig umfangreich und vielseitig: SRF wird sämtliche Weltcup-Rennen im Ski alpin, Biathlon und Langlauf live übertragen. Im Skispringen stehen der Heim-Weltcup in Engelberg und die Vierschanzentournee im Fokus, im Freestyle die Skicross-Rennen sowie die Wettkämpfe auf Schweizer Boden. Der Start in die Saison erfolgt wiederum am Big-Air-Weltcup in Chur dieses Wochenende (Freitag und Samstag ab 19:50 Uhr live bei SRF zwei bzw. info).

Auch die Sportarten auf dem Eis rückt SRF regelmässig in den Fokus. Im Eishockey sind sämtliche Partien der Schweizer Nationalteams der Frauen und Männer an der «Euro Hockey Tour» und an den Weltmeisterschaften im Frühjahr Teil des Liveprogramms. Über die Festtage steht wie gewohnt der Spengler Cup in Davos im Zentrum. Die Schweizer Curlerinnen und Curler können über die SRF-Kanäle an den Europameisterschaften in Lohja/FIN und den Weltmeisterschaften in Uijeongbu/KOR (Frauen) respektive Moose Jaw/CAN (Männer) verfolgt werden.

Auch über die Europa- und Weltmeisterschaften im Bob und Eiskunstlaufen wird SRF berichten. Im Bob stehen zudem ausgewählte Weltcup-Rennen der Frauen und Männer im Programm, darunter die Heimrennen in St. Moritz.

Bewährte Ski-Experten

Wie gehabt geben sie ihre Ski-Expertisen ab

1 / 5 Legende: Didier Plaschy SRF 2 / 5 Legende: Stefan Abplanalp SRF 3 / 5 Legende: Marc Berthod SRF 4 / 5 Legende: Tina Weirather SRF 5 / 5 Legende: Beat Feuz Zusammen mit SRF-Ski-Kommentator Stefan Hofmänner (links). Keystone/Peter Schneider

Premiere der nationalen «DOK»-Serie «Der Ski-Zirkus»

Daneben bietet SRF weiteres Rahmenprogramm:

Die Dokumentation «Ski Alpin vor der Saison – Wege zum Comeback» widmet sich unter anderem den Comeback-Bestrebungen der Schweizer Ski-Asse Jasmine Flury, Marco Kohler und Alessia Boesch sowie dem Thema Verletzungsprophylaxe. Ausstrahlung: 18. Oktober, 21:50 Uhr auf SRF zwei

In einem bewegenden Film beleuchtet «DOK» die aussergewöhnliche Geschwisterbeziehung zwischen Skirennfahrerin Wendy Holdener und ihrem Bruder Kevin, der im vergangenen Februar einem Krebsleiden erlag.

Ausstrahlung: 24. Oktober, 20:10 Uhr auf SRF 1

Um den Jahreswechsel feiert die nationale «DOK»-Serie «Der Ski-Zirkus» Deutschschweizer Premiere. Die vierteilige Serie begleitet Camille Rast, Delia Durrer und Loïc Meillard hinter den Kulissen des Ski-Weltcups.

Weitere Dokumentationen folgen im Hinblick auf die Heim-Weltmeisterschaften.