Legende:

Sophie Hediger (26, Snowboarderin)

Die gebürtige Zürcherin holte an den Olympischen Spielen in Peking ein Diplom mit dem Boardercross-Team. Anfang dieses Jahres fuhr sie zweimal auf ein Weltcup-Podest. Hediger kam am 23. Dezember beim Freeriden in Arosa in einer Lawine ums Leben.

key/Mayk Wendt