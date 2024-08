Legende: Gibt die Moderation der Schweizer Nati ab Rainer Maria Salzgeber. SRF

Rainer Maria Salzgeber hat sich entschieden, nach über zehn Jahren die Moderation der Sendungen rund um die Spiele der Nati nach der Nations-League-Kampagne abzugeben. Paddy Kälin wird mit Start der WM-Qualifikation im März 2025 die Moderation zusammen mit Experte Benjamin Huggel übernehmen.

Mit der Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko beginnt für die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft im kommenden Jahr ein neuer Zyklus. Nach über zehn Jahren wird dann nicht mehr Rainer Maria Salzgeber das Team vor Ort für SRF begleiten. Der 55-jährige Walliser hat sich entschieden, nach über zehn Jahren die Moderation der Sendungen rund um die Spiele der Nati nach der Nations-League-Kampagne abzugeben. Im Hinblick auf die WM wird Paddy Kälin ab 2025 diese Aufgabe übernehmen.

Rainer Maria Salzgeber begleitete 1996 bei der Europameisterschaft in England erstmals ein grosses Fussball-Turnier für SRF. Seit der EM 2000 (Niederlande/Belgien) ist er an Endrunden als Moderator von Livesendungen im Einsatz. Die vergangenen zehn Jahre amtete der 55-Jährige als Moderator der Formate rund um die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft – meist vor Ort im Stadion oder Trainingscamp, ab 2018 gemeinsam mit Nati-Experte Benjamin Huggel. In dieser Zeit begleitete er eine goldene Schweizer Fussballergeneration um Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Yann Sommer, die zuletzt zweimal den Viertelfinal an Europameisterschaften erreichte – und wurde zum Gesicht der Nati-Spiele in vielen Deutschschweizer Haushalten. Salzgeber bleibt bei SRF Anchor der Champions-League-Sendungen und moderiert weiterhin das «Sportpanorama» oder die «Sports Awards».

Legende: Begleitet die Nati auf dem Weg an die WM 2026 Paddy Kälin. SRF

Paddy Kälin ist seit dem Jahr 2000 bei SRF, wo er als Sportredaktor seine ersten Spuren hinterliess. 2004 begleitete er seine erste Fussball-Endrunde, die Europameisterschaft in Portugal. Seither war er an sämtlichen Europa- und Weltmeisterschaften im Einsatz, ab 2016 als Moderator der Studio-Livesendungen rund um die Spiele. An der UEFA EURO 2024 stand der 48-Jährige erstmals als Moderator einer Nati-Partie im Einsatz, als er vorübergehend für Rainer Maria Salzgeber in Stuttgart und Düsseldorf übernahm.

«Rainer Maria Salzgeber hat die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft mit Charme und Witz, aber auch mit einem genauen und kritischen Auge und viel Expertise hochprofessionell begleitet. Dafür gebührt ihm ein grosses Lob und Dankeschön. Mit Paddy Kälin tritt ein würdiger Nachfolger in seine Fussstapfen, der Livemomente – wie zuletzt an der Leichtathletik-EM in Rom oder an den Olympischen Spielen in Paris – zu etwas Besonderem machen kann», sagt Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport.