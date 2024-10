Legende: Sucht eine neue Aufgabe Ian Wright. Keystone/Urs Flüeler

Rudern: Wright sucht neue Herausforderung

Headcoach Ian Wright verlässt Swiss Rowing auf eigenen Wunsch, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Nachdem der 62-jährige Neuseeländer schon von 2014 bis 2016 für den Schweizerischen Ruderverband in gleicher Funktion tätig gewesen war, kehrte er im Dezember 2021 für den verkürzten Olympia-Zyklus zurück. Mit seiner akribischen Arbeitsweise führte er das Team äussert erfolgreich. An den Olympischen Spielen 2016 gewann der Leichtgewichts-Vierer Gold, in diesem Jahr in Paris ruderten Andrin Gulich und Roman Röösli im Zweier ohne zu Bronze.

01:52 Video Archiv: Röösli/Gulich erkämpfen sich Olympiabronze Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

Kitesurfen: Nur zwei Konkurrentinnen besser als Losserand

Die 21-jährige Lausannerin Camille Losserand beendete die World Tour im Kitesurfen auf Platz 3. Die Tour mit Stopps auf den Kapverden, auf Sylt, in Marokko und Brasilien gilt als WM. Losserand hatte die Saison mit einem 3. Platz auf den Kapverden lanciert, war Zweite geworden vor Sylt und kam bei den abschliessenden Events zweimal auf Platz 5. Vor der Schweizerin klassierten sich nur Capucine Delannoy (FRA) und Kesiane Rodrigues (BRA). Vor einem Jahr gewann Losserand die Big-Air-WM der Kitesurferinnen.