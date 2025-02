Triathlon in Abu Dhabi: Schweiz nach Westermann-Sturz out

Legende: Simon Westermann Der Schweizer kam auf der Radstrecke zu Fall. Archivbild – KEYSTONE/Georgios Kefalas

Triathlon: Bitterer Zwischenfall zum Saisonstart

Am 2. Tag in Abu Dhabi ereilte Swiss Triathlon bei der ersten Station der WM-Serie ein herber Rückschlag. Die Mixed-Staffel musste das Rennen im Sprint-Format bereits auf der 2. Ablösung aufgeben. Auf einen Sturz von Simon Westermann auf der ersten von zwei Radrunden, der von Nora Gmür übernommen hatte und sich zu diesem Zeitpunkt in der Spitzengruppe befand, folgte das Aus. Leana Bissig und Adrien Briffod, der am Vortag im Einzel als Fünfter überzeugt hatte, kamen nicht mehr zum Einsatz. Die mit dem Schweizer zu Fall gekommenen Briten und Portugiesen fielen ebenfalls aus der Wertung. Pechvogel Westermann musste hinterher mit dem Rollstuhl vom Wettkampfgelände gefahren werden. Gemäss einem ersten Update zog er sich keine gravierenden Verletzungen zu, musste sich aber eine Wunde am Gesicht nähen lassen. Der Sieg im Feld mit nur 8 klassierten Nationen ging an Deutschland vor den USA und Italien.