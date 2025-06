Bevor es in der Schweiz mit der Frauen-EM losgeht, fand in Basel die Streetfootball EURO für Randständige statt.

Am 2. Juli beginnt im Basler St. Jakob-Park die Europameisterschaft der Frauen, welche die Schweiz für einen knappen Monat zur Bühne der besten Fussballerinnen Europas macht. Doch bevor diese Bühne den grossen Stars gehört, fiel im Basler Leichtathletikstadion St. Jakob bereits der sportliche Startschuss in den EM-Sommer – mit einem Fussballprojekt der besonderen Art.

Mit viel Herzblut organisiert vom Verein Surprise, den man hierzulande vor allem für seine Strassenmagazine kennt, fand in Basel die Erstaustragung der Women‘s Streetfootball EURO statt. Ein Turnier, angelehnt an den seit 2003 jährlich ausgetragenen Homeless World Cup, zu dessen 70 Partnerorganisationen der Verein Surprise gehört.

Legende: Alle für einen Vor dem Spiel wird der Teamgeist beschwört. zvg

Nur eine Teilnahme pro Person

Das Format soll jene in den Mittelpunkt rücken, die aus unterschiedlichsten Gründen an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden und denen deshalb der Zugang zum Sport verwehrt blieb. Ob Armut, Obdachlosigkeit, Suchterkrankung oder Fluchterfahrung: die Nationalspielerinnen aus zwölf europäischen Ländern sowie dem Gastland Mexiko können dank des Fussballs ihre Lebenskrisen zumindest zeitweise vergessen.

Mit dabei war am Event auch ein Team aus der Schweiz. Für die Nationalmannschaft war das Turnier eine Premiere, spielte sie doch, wie im Kosmos des Homeless World Cups üblich, in gänzlich neuer Formation. Damit möglichst viele Menschen vom Angebot des organisierten Strassenfussballs profitieren können, ist nämlich jeder Spielerin nur eine Teilnahme erlaubt.

Probelauf für Homeless World Cup

Die Schweiz, die ihr Team jährlich neu aus Spielerinnen der ebenfalls von Surprise organisierten Schweizer Streetfootball-Liga formiert, nutzte das Turnier in Basel nun sogleich als Probelauf für den nächsten Homeless World Cup, der im August im norwegischen Oslo stattfinden wird.

Legende: Miteinander statt gegeneinander So lautet ein Credo der Streetfootball EURO. zvg

Bei einem Augenschein vor Ort wird rasch deutlich: An der Streetsoccer EURO steht nicht in erster Linie das blanke Resultat, sondern die verbindende Kraft des Fussballs im Zentrum. Die 80 Spielerinnen, ihre Betreuerteams sowie das Publikum feiern gemeinsam bei bestem Wetter ein Fussballfest, freuen sich für- und miteinander über Tore, Paraden und das gemeinsame Erlebnis.

Schweiz auf Rang 4

Doch auch der kompetitive Aspekt kommt nicht zu kurz: Am Ende eines Wochenendes voll intensivem 4-gegen-4-Fussball jubeln Polen und Schweden über die Pokale, nachdem das Tableau nach dem Samstag in zwei Hälften geteilt worden war. In beiden Hälften wurde am Sonntag um je eine Trophäe gespielt. Die Schweiz beendete das Turnier der unteren Tabellenhälfte auf Rang 4.