Legende: 18-jährig und dominant Luke «The Nuke» Littler. Imago/Action Plus

Wo und wann findet das Turnier statt?

Die 33. Darts-WM der Professional Darts Corporation (PDC) findet wie immer seit 2008 im Alexandra Palace («Ally Pally») in London statt. Das Turnier beginnt am 11. Dezember und dauert bis am 3. Januar. Dann steht der Weltmeister 2026 fest.

Stellt die Schweiz einen Teilnehmer?

Ja, das tut sie. Stefan «Belli» Bellmont hat sich zum 2. Mal für die WM qualifiziert. Im Vorjahr scheiterte der Zuger, der als erster Schweizer überhaupt im «Ally Pally» spielen durfte, in Runde 1. Heuer trifft der 36-jährige Bellmont in der Startrunde auf keinen Geringeren als den fünffachen Weltmeister Raymond van Barneveld (letzter Titel 2007). Bellmont hat sich das WM-Ticket dank des Gewinns der PDC Challenge Tour gesichert.

Was ist neu?

Statt 96 Spielern und Spielerinnen treten 128 an, darunter 5 Frauen. Die WM dauert 4 Tage länger als in den letzten Jahren. Im Final am 3. Januar geht es um einen Siegerscheck von einer Million Pfund. Nicht nur das Preisgeld für den Weltmeister hat sich verdoppelt, insgesamt werden 5 Millionen Pfund statt der vorigen 2,5 Millionen ausgeschüttet.

Wie ist der Modus?

Erstmals seit 2007 sind alle Teilnehmer bereits in Runde 1 gefordert. Zuletzt waren die 32 gesetzten Spieler erst in der 2. Runde eingestiegen. In der 1. und 2. Runde wird nach dem Modus «best of five sets» gespielt, die Spieldauer steigt im Turnierverlauf schrittweise an: Das Endspiel gewinnt, wer 7 Sätze für sich entscheidet. Für einen Satzgewinn muss ein Spieler 3 «Legs» für sich entscheiden.

Gewinnt Luke Littler wieder?

Es wäre eine Überraschung, wenn er es nicht täte. Zu erdrückend ist die Dominanz des Titelverteidigers mittlerweile. Mit 18 Jahren ist der englische Wunderknabe bereits die Nummer 1 der Welt, von den 10 Einzel-Majorturnieren fehlen ihm nur noch 2 Titel. Sein ärgster Rivale ist Landsmann Luke Humphries, die Nummer 2 der Welt. Die beiden Lukes sind der Konkurrenz enteilt. Dem dreifachen Titelträger Michael van Gerwen (NED) bleibt nur die Aussenseiterrolle. Ein anderer Weltmeister wäre eine mittlere Sensation.

Littler will den Neundarter Box aufklappen Box zuklappen Darts-Superstar Luke Littler will bei der WM mehr als nur seinen Titel verteidigen. «Ich würde sehr gerne einen Neundarter werfen, letztes Jahr war ich nahe dran. Es gibt nicht mehr viel, was man im ‹Ally Pally› noch erreichen kann: Der 180er-Rekord ist gebrochen, der höchste Set-Durchschnitt ebenfalls. Also ja: ein Neundarter und hoffentlich den ‹back to back›-Titel», so der 18-Jährige.

Und sonst?

Die rund 125'000 Tickets für die 20 Turniertage waren PDC-Boss Barry Hearn zufolge bereits nach 10 Minuten vergriffen, viele Fans gingen leer aus. Zwar schuf der Ausrichter durch das grössere Teilnehmerfeld mehr Spieltage und somit mehr Sessions, doch die Nachfrage ist weitaus höher.

Ab dem kommenden Jahr zieht das Turnier deshalb innerhalb des «Ally Pallys» um, von der West Hall in die Great Hall. In diese passen mit etwa 5000 Zuschauern rund 2000 mehr, derzeit sind dort noch Logistik und das Fandorf untergebracht. Gleichzeitig bleibt die WM mindestens bis 2031 im «Ally Pally». Die Gerüchte um einen Umzug nach Saudi-Arabien sind damit vorerst vom Tisch.